شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل الإعلان عن PlayStation 5 بسبب الاحتجاجات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كانت تنوى الكشف عنها فى الرابع من الشهر الجارى، عادت سونى وأكدت أن الحدث المخصص لعرض PlayStation 5 سيؤجل إلى موعد لاحق، وفى تغريدة حول الموضوع قالت الشركة: "لقد قررنا تأجيل موعد الإعلان عن PlayStation 5 والذى كان من المقرر فى 4 يونيو الجارى، ونعلم أن اللاعبين فى جميع أنحاء العالم متحمسون لرؤية ألعاب PS5، لكننا نرى الوقت غير مناسب للاحتفال، نريد أن نتتنحى جانبا لنسمح للمزيد من الأصوات بأن تسمع".

ويرى البعض أن قرار سونى مرتبط بالاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق فى الولايات المتحدة وبعض مناطق العالم عقب وفاة جورج فلويد، وتأثر سوق الأجهزة الإلكترونية بهذه الاحتجاجات، حسب روسيا اليوم.

ومن المفترض أن تكشف سونى عن منصتها الجديدة لاحقا خلال حدث سيبث مباشرة عبر الإنترنت، سيستعرض خلاله جيم رايان، المدير التنفيذى لقطاع الترفيه فى الشركة أهم مزايا منصة الألعاب الجديدة التى ستطرحها.

وحول الموضوع قال رايان: " تمثل الألعاب القادمة إلى PlayStation 5 أفضل ما تم التوصل إليه من قبل استوديوهات تصميم الألعاب فى العالم، جميع الاستوديوهات الكبيرة والصغيرة تعاونت على تطويرها على حد سواء، ما سنعرضه قريبا سيكون جزءا من إمكانيات المنصة وألعابها، وسيظل لدينا الكثير لنشاركه مع المستخدمين مستقبلا".

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وتبعا للتسريبات فإن المنصة الجديدة ستزود بمعالج AMD Zen 2 ثمانى النوى بتردد 3.5 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات RDNA 2، لمنحها سرعة فائقة فى التعامل مع الصور والفيديوهات عالية الدقة.

كما يفترض أن تحصل على أقراص تخزين داخلية من نوع SSD ، وذواكر وصول عشوائى حديثة من نوع SSD .

أما الصور التى سربت للتصميم الخارجى للمنصة فتظهر أنها تختلف كليا عن منصات PlayStation السابقة، وتأتى بشباك تبريد كبيرة على مختلف جهات هيكل المنصة، مع إضاءة داخلية جذابة باللون الأزرق.