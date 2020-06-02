تكنولوجيا: هواوي تسجل براءة إختراع لاثنان من الهواتف المميزة بتصميم كاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني هواوي براءة إختراع لاثنان من الهواتف الذكية التي تتميز بتصميم كاميرة أسفل الشاشة، ولقد نشرت براءة الإختراع اليوم 2 من يونيو.

تحرص شركة هواوي على تطوير تصميم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وفي إطار تحقيق ذلك تقدمت العملاق الصيني بالعديد من براءات الإختراع، ولقد سجلت الشركة في أكتوبر من عام 2019 براءة إختراع لاثنان من الهواتف التي تضم كاميرة أمامية أسفل الشاشة، ومن ثم نشرت براءة الإختراع اليوم.

مازالت شركة هواوي تواجه الكثير من العقبات في إنتاج هواتفها الذكية، بشكل خاص مع غياب خدمات جوجل، وفرض المزيد من القيود عبر الحكومة الأمريكية، إلا أن شركة هواوي بدأت مؤخراً في إستبدال خدمات جوجل بخدمات أخرى، كما تستمر الشركة في تطوير تصميم هواتفها الذكية.

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ولقد أكدت التسريبات الني نشرت اليوم على أن شركة هواوي تتجه لتطوير إصدارات جديدة من هواتفها الذكية بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، حيث إعتمدت هواوي بالفعل اثنان من الهواتف المميزة بهذا التصميم في CNIPA.

وتكشف مخططات براءة الإختراع عن نماذج مختلفة في نظام الكاميرة الخلفية في الهاتفين، بينما يتوافق تصميم الهاتفين في الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة.

يذكر أن براءة الإختراع مازالت حتى الآن في مراحلها الأولى، لذا قد تنتقل لاحقاً إلى مرحلة التنفيذ، أو قد لا تتخطى مخططات شركة هواوي.

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