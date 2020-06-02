تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف OnePlus Z بمعالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف وان بلس المرتقب OnePlus Z الذي يأتي في الفئة المتوسطة، حيث ظهر الهاتف في قوائم Geekbench بنموذج رقم AC2003.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن وان بلس تخطط لإطلاق إصدارها المتوسط OnePlus Z خلال شهر يوليو، ولقد كشف عن بعض مواصفات هذا الإصدار اليوم.

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ولقد سجل هاتف OnePlus Z عدد 612 نقطة في Geekbench في إختبارات الأنوية الأحادية، كما سجل الهاتف عدد 1955 نقطة في الأنوية المتعددة، وهي نتائج تتوافق مع آداء رقاقة معالج Snapdragon 765G.

كما يأتي هاتف OnePlus Z بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، أيضاً كشفت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم شاشة AMOLED بمعدل تحديث 90Hz.

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