المزيد من صور الهاتف Oppo Reno 4 Pro تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من الصور المسربة للهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع المزيد من الصور الرسمية للهاتف Oppo Reno 4 Pro، وهي الصور التي تؤكد لنا من جديد تصميم الهاتف من الأمام والخلف. وإلى جانب التصميم، فهذه الصور تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Oppo Reno 4 Pro سيكون متوفرًا باللونين الزهري والأزرق، وهما اللونين اللذين سينضافا إلى اللونين الأسود والأبيض اللذان رأيناهما في تسريبات سابقة.

وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فقد تردد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة.

أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فقد تردد كذلك أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.