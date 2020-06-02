سامسونج تكشف عن المعالج Exynos 850، وسيشق طريقه إلى الأجهزة الإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن الهاتف Galaxy A21s قبل بضعة أسابيع، ولكن هذا الهاتف أصبح متوفرًا الآن للشراء مما دفع الشركة الكورية الجنوبية لتكشف لنا عن بعض المعلومات حول المعالج Exynos 850 الجديد المُستخدم في هذا الهاتف.

يُعتبر Exynos 850 هو المعالج الإقتصادي الأحدث من شركة سامسونج. تم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 8 نانومتر، ويضم ثمانية أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0GHz، وهو لا يدعم بطبيعة الحال شبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، فهو يضم معالج الرسوميات Mali-G52، ويدعم الذاكرة العشوائية LDDR4x والذاكرة التخزينية eMMC 5.1.

معالج الصور في Exynos 850 الجديد يدعم كاميرا خلفية واحدة بدقة تصل إلى 21.7 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم تسجيل فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية، وشاشات بدقة تصل إلى +FullHD.

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ذكرت شركة سامسونج أيضًا أن المعالج Exynos 850 الجديد يدعم WiFi 802.11ac والبلوتوث 5.0 و FM Radio و LTE. عمومًا، المعالج Exynos 850 الجديد دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم وسيصل إلى العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الإقتصادية في الأشهر المقبلة.