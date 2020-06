تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

نشر أحد أصحاب التسريبات على موقع تويتر مواصفات هواتف سلسلة (ردمي 9) Redmi 9 المرتقبة من شركة شاومي، والتي يبدو أنها ستشمل ثلاثة هواتف، هي: (ردمي 9أي) Redmi 9A، و(ردمي 9) Redmi 9، و(ردمي 9سي) Redmi 9C.

Here are the full specification of Redmi 9 series. This year there will be 3 models in Redmi 9 series. Redmi 9A, Redmi 9C & Redmi 9! These phones will soon launch globally as well as in India. Your take on these specs?#Redmi9A #Redmi9C #Redmi9 #Redmi9series pic.twitter.com/IWRL08Dap7

