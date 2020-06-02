شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث iOS 13.5.1 لإصلاح خلل "الجلبريك" الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من أسبوعين من إصدار أبل لنظام التشغيل iOS 13.5، طرحت الشركة أول تحديث رئيسى، iOS 13.5.1 وiPadOS 13.5.1، حيث يعمل التحديث على إصلاح الثغرة الأمنية التى مكنت من كسر الحماية عالى المستوى "جلبريك" الذى اكتشفه فريق Unc0ver بعد أيام فقط من وصول نظام التشغيل الجديد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكتبت أبل فى ملاحظات الإصدار: "يوفر هذا التحديث تحديثات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين"، فيما يعمل "الجلبريك"، الذى تمت مشاركته الأسبوع الماضى، مع كل أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 11 أو أحدث، بما فى ذلك iOS 13.5.

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لكن ينبغى ملاحظة أنه فى حين أن بعض المستخدمين يفضلون الحرية التى تمنحها لهم عمليات "الجليبريك"، فإن الممارسة تفتح هذه الأجهزة لمخاطر جديدة، ويمكن أن يكون العيب قد تم استخدامه لأغراض ضارة.

وليس من الجيد أن يكون لنظام التشغيل ثغرة zero-day بعد أيام فقط من إطلاقه، وقد عملت أبل بسرعة لإطلاق التصحيح، وقد يمنع هذا الإجراء السريع محاولات كسر الحماية الأخرى، مثل تلك التى شهدناها فى الخريف الماضي.

ولكن يثير ظهور الجليبريك أسئلة حول عودة ظهور مشكلات أمان iOS، بما فى ذلك ثغرة تطبيق البريد وتسرب iOS 14، وتظل هذه المخاوف حتى مع تحديث iOS 13.5.1، وبالإضافة إلى iOS 13.5.1 و iPadOS 13.5.1، ستقوم أبل بإصدار watchOS 6.2.6 وتحديثات HomePod و أبل TV، تقارير 9to5Mac. يجب أن تكون هذه التحديثات متاحة قريبا.