شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية والمنتجات المتطورة بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق أحدث مجموعة من الهواتف والمنتجات الجديدة الذكية والرائدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بأسعار تنافسية، تتميز المنتجات الجديدة بالعديد من المزايا المتطورة التي يبحث عنها جميع فئات المستخدمين في مصر والتي تحقق تطلعاتهم المتطورة دائماً.

تتمثل المنتجات الجديدة في هواتف HUAWEI Y8p، HUAWEI Y6p، HUAWEI Y8s، HUAWEI Y5p، التي تنتمي لسلسلة الهواتف الشبابية Y-Series والتي حققت رواجاً واسعاً بين المستخدمين الشباب لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات فائقة، وكذلك الأجهزة اللوحية الذكية المتمثلة في كل من HUAWEI MediaPad T8، HUAWEI MatePad / HUAWEI MatePad Pro وهي الأجهزة اللوحية الأكثر تقدماً بخصائصها الرائعة التي تعزز الإنتاجية وتمهد الطريق للمستقبل مع منحنى جديد من التكنولوجيا المتطورة.

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يأتي إصدار المنتجات الجديدة في إطار حرص هواوي على إمداد مستخدميها بأدوات الابتكار في كل فئات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تصممها، وخصوصاً فئة الهواتف الاقتصادية التي يتطلع إليها المستخدمين الشباب دائماً، حيث تستهدف هواتف Y-Series فئة المستخدمين الشباب من خلال مواكبة الاستخدامات الشبابية التي تتمثل في تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من المستخدمين بالإضافة إلى تلبية تطلعاتهم المستقبلية في هواتفهم الذكية، وهو ما يمثل أفضل قيمة شرائية مقابل الإمكانيات والقدرات المتطورة من تكنولوجيا متقدمة وكاميرا ذات قدرات تصويرية كبيرة تجعل هذه المنتجات الرفيق الأمثل لعملاء هواوي وخاصة الشباب.

كما تتميز المنتجات الجديدة بتصميمات جذابة وفريدة، حيث تحرص هواوي على الاهتمام بتصميم جميع فئات هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية بمكونات عالية الجودة لتتحمل كافة أنواع الاستخدامات، إلى جانب طرحها بأسعار تنافسية تضمن أن تمثل هذه المنتجات أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.

الجدير بالذكر، أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها في المقام الأول، حيث تعمل على تقديم منتجات ذكية تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرصها على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.