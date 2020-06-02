تكنولوجيا: أوروبا تطلق أولى صواريخ Vega الفضائية الجديدة هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فى وكالة الفضاء الأوروبية عن نية الوكالة إطلاق أول صواريخ Vega C الجديدة العام الجارى، وقال كبير ممثلى الوكالة فى روسيا، رينيه بيشيل: "أول إطلاق لصواريخ Vega C الجديدة إلى الفضاء من المقرر أن يجرى عام 2020، الموافقة على الجدول الزمنى لمواعيد عمليات الإطلاق ستتم الصيف القادم بعد استئناف نشاط العمل فى قاعدة كورو بغوايانا".
وأضاف: "أول صاروخ من نوع Vega C سيحمل إلى مدارات الأرض قمر Laser Relativity Satellite الصناعى الإيطالى المعرف بـ LARES 2، والمخصص لدراسة النظرية العامة للنسبية والجيوديسيا الفضائية".
وأوضح بيشيل أن صواريخ Vega C الجديدة تتميز بإمكانيات أكبر من صواريخ Vega التقليدية، فهى قادرة على نقل حمولات تصل إلى 2200 كلغ إلى مدارات الأرض، كما أن عدد المكونات الأوروبية الصنع فيها أصبحت أكبر، حسب روسيا اليوم.
ومن جانب آخر كان رئيس المركز الوطنى لأبحاث الفضاء، جان إبف لوجول، قد أشار فى وقت سابق إلى أن إطلاق أول صاروخ فضائى من نوع Vega C من قاعدة "كورو" بغوايانا من المخطط أن يجرى منتصف يونيو الجاري.
وتجدر الإشارة إلى قاعدة كورو الفضائية بجوايانا الفرنسية كانت قد علقت عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء منذ الـ 29 من أبريل الفائت، بعد الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها منعا لتفشى وباء كورونا.
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