شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه جيلبريك؟ وفيم يستخدم وما هى مميزاته وعيوبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر بين مستخدمى هواتف أيفون مصطلح يعرف بـ "الجيلبريك" Jailbreak والذى يقابله "الرووت" فى منصة أندرويد، حيث يسعى بعض المستخدمين إلى الاعتماد عليه لتغيير شكل الايفون نهائيا من ناحية العرض والوظائف وحتى العمل.

ما هو الجيلبريك؟

هو عملية ازالة الحدود وتجاوز القيود التى وضعتها شركة أبل على نظام iOS ويعطى المستخدم امكانية الوصول الى ملفات النظام للقيام بتغييرات وتعديلات وإضافة مميزات جديدة للنظام، ويأتى مع الجيلبريك برنامج رئيسى يحمل اسم"Cydia"، والسيديا هو متجر لتحميل وتثبيت أدوات الجيلبريك.

أنواع الجيلبريك؟

له ثلاثة أنواع هي:

- مقيد: يتطلب من المستخدم توصيل الأيفون بأجهزة الكمبيوتر عند إطفاء الأيفون أو عند إعادة التشغيل لاستعادة الأيفون وتشغيله مرة ثانية، والآن هذا النوع غير موجود إطلاقاً.

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- شبه مقيد: وهو الجيلبريك الحالى من فريق Pangu الذى لا يتطلب وصل الأيفون بالكمبيوتر لاستعادة الجيلبريك والأيفون.

- غير مقيد: وهو الجيلبريك الخاص بأنظمة iOS 9.1 وما تحت والذى لا يتطلب من المستخدم سوى تركيبه عن طريق أجهزة الكمبيوتر، ولا تواجه مشاكل عند إطفاء أو إعادة تشغيل الأيفون، وآخر فريق أطلقه هو فريق Pangu.

مميزات الجيلبريك:

يتيح للمستخدم تنزيل تطبيقات دون الحاجة للمتجر، وأن يتحكم بالنغمات وإضافة تعديلات على النظام وحتى فك القيد المتعلق بشركة الاتصالات المربوطة بالجهاز مثل AT&T أوVerizon، ويمكن الذهاب أبعد من هذا عند المهتمين بالتعديل على الهاتف.

عيوب الجيلبريك

هناك الكثير ممّن يفضلون الابتعاد عن Jailbreak، فبمجرد القيام بهذه العملية، يعتبر جهازك خارج الضمان الذى تقدمها أبل، كما أن البرامج التى تقوم بعمل جيلبريك للايفون كلها برامج غير مرخّصة ومن الممكن أن تتلف جهاز الايفون الخاص بك بشكل تام.