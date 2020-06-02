شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن تضامنها مع الاحتجاجات الأمريكية وتدعم المساواة العرقية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، تضامنها مع المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، التي تهدف للمساواة العرقية بين الجميع، بعد مقتل جورج فلويد، صاحب الأصول الأفريقية على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

وأضافت الشركة الشهيرة، شعارا لنبد العنصرية عبر موقعها الرسمي لتعلن تضامنها مع المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وكتبت " نحن ندعم المساواة العرقية وكل من يبحث عنها".



جوجل

وشهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قيام عدد من المتظاهرين بالمدينة بمهاجمة قوات الشرطة بالألعاب النارية، و ذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها الولاية إعتراض على مقتل جورج فلويد.

ومن جهتها، أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة رجال شرطة، أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات فى سانت لويس، التى بدأت سلمية الاثنين، ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق فى وسط المدينة، وكتبت الشرطة على "تويتر" فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أن رجال الشرطة نقلوا إلى مستشفى بعد إصابتهم بجروح لا يعتقد أنها مهددة للحياة.