تكنولوجيا: nubia تستعد لإطلاق هاتف nubia Play خارج السوق الصيني بعنوان Red Magic 5G Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة nubia لإطلاق هاتفها المتوسط المخصص للألعاب nubia Play خارج السوق الصيني، حيث رصد الهاتف في تسريبات اليوم بعنوان “Red Magic 5G Lite”.
رصد هاتف nubia Play المخصص للألعاب بنموذج رقم NX651J، حيث تم إعتماد الهاتف في GCF، وEEC إستعداداً لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية.
ويأتي هاتف Red Magic 5G Lite بمعدل تحديث 144Hz في شاشة AMOLED، والتي تدعم سرعة لمس تعادل 240Hz، كما يأتي الهاتف بدون نتوء في الشاشة، حيث تأتي الكاميرة الأمامية في الإطار العلوي للشاشة، كما يتيمز الهاتف باثنان من الأزرار المخصصة للألعاب في زوايا إطار الهاتف.
أيضاً يستهدف هذا الإصدار الفئة المتوسطة من هواتف الألعاب، حيث يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.
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