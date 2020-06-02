تكنولوجيا: HP تكشف النقاب عن إصدارين من فارة Omen المخصصة للألعاب مع سماعة رأس لاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP عن الملحقات الجديدة المخصصة للألعاب التي تتضمن إصدارين من فارة Omen المخصصة للألعاب مع سماعة رأس اللاسلكية HP X1000.

تقدم HP الإصدارات الجديدة من فارة الألعاب بمستوى تسعير مختلف، حيث تأتي فارة الألعاب الأولى بعنوان Omen Vector بسعر 49.99 دولار، بينما يأتي الإصدار الثاني بعنوان Omen Vector Essential بسعر 29.99 دولار حيث يتوفر الإصدارين في شهر يونيو، بينما تتوفر سماعة الرأس HP X1000 بسعر 100 دولار.

وتنطلق فارة Omen Vector بمستشعر Omen Radar 3، الذي يرتكز على مستشعر PixArt PMW3389/ حيث يمكن للمستشعر أن يدعم المستخدم من 100 إلى 16000 DPI مع تسارع 50G، كما تتميز بسرعة تتبع 400 IPS، كما تدعم إعادة ضبط البرمجة لمعدل التصويب بين 1 مللي ثانية أو 2 مللي ثانية أو 4 مللي ثانية أو 8 مللي ثانية.

كما تضم فارة Vector كابل 2000مم، وتدعم المستخدم حتى 50 مليون نقره، مع إضاءة LED قابلة للبرمجة، كما يظهر شعار Omen في مقدمة الفارة، أيضاً تضم الفارة 5 أوزان قابلة للتعديل، حيث يمكن إزالة بعض الأوزان التي تأتي 5 جرام لكل وزن، لضبط الوزن وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

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كما تنطلق فارة Vector Essential بنفس التصميم المميز لفارة Vector، كما تأتي بكابل بطول 6.5 قدم، وأيضاً 5 من الأوزان القابلة للإزالة، بينما يختلف تصميم القبضة بين هذا الإصدار وفارة Vector، كما تأتي فارة Vector Essential مع مستشعر Omen Radar 1 الذي يرتكز على مستشعر PixArt PAW3327 والذي يدعم DPIs عند 200 إلى 7000.

كما تدعم الفارة نفس معدل التسارع المميز لفارة Vector، مع تتبع 220 IPS، كما تدعم حتى 20 مليون نقرة، إلا أن الفارة تفتقر لإضاءة LED، أيضاً يدعم كلا الإصدارين برمجة الأزرار للألعاب.

تنطلق سماعة HP X1000 اللاسلكية ب 7.1 لاسلكية مع صوتيات متعددة الأبعاد، حيث تنافس أفضل سماعات الألعاب في الأسواق، مع تصميم يدعم عزل الضوضاء، كما تدعم مكبرات السماعة اللاسلكية 20 Hz إلى 20 kHz، مع إستشعار 95ndB، كما تدعم السماعة أطول عمر شحن بأقل قدر من الطاقة.

أيضاً تدعم ميكروفونات السماعة 100nHz إلى 6 kHz، مع إستشعار 38 db و2.2k Ohm، كما تدعم نطاق تشغيل وإقتران على مسافة 10 أمتار، مع نطاق ترددي 2.4GHz، ومنفذ USB A لدعم التخزين بسلاسة، مع تشغيل حتى 20 ساعة، كما يمكن شحن السماعة خلال 2 إلى 3 ساعات.

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