تكنولوجيا: HP تقدم جهاز حاسب HP Omen 15 بتصميم نحيف مع معالجات إنتل أو AMD وسعر يبدأ من 999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن إصدارها الجديد من جهاز حاسب HP Omen 15، الذي يأتي بتصميم نحيف، مع إختيارات بين معالجات إنتل وAMD، وسعر يبدأ من 999 دولار.

كشفت شركة HP عن تحديثها الجديد من جهاز حاسب الألعاب الدفتري HP Omen 15، الذي يتميز بحجم 15 إنش في الشاشة، مع تصميم أصغر وأنحف لهيكل الحاسب، ولون جديد لشعار الشركة.

وتقدم HP للمرة الأولى جهاز HP Omen 15 بإختيارات بين معالجات إنتل وAMD، حيث تتوفر النماذج الجديدة بدءاً من اليوم بسعر يبدأ من 999.99 دولار.

كما تؤكد HP على أن جهاز HP Omen 15 يأتي بأصغر تصميم في الأسواق بين هذه الفئة من الأجهزة، مع قياسات 9.4 في 4.09 في 0.89 إنش، كما تتميز لوحة المفاتيح بعمق 1.5مم، مع 4 أجزاء من ألوان RGB.

وتنطلق كلاً من نماذج AMD وإنتل بنفس مستوى التسعير الذي يبدأ من 999.99 دولار، حيث يأتي النموذج الأول بمعالج Core i5-10300H من إنتل، مع كرت شاشة Nvidia GeForce GTX 1650، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، مع سطوع 300-nit في الشاشة، ودقة عرض 1080 بيكسل.

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أيضاً يأتي نموذج أخر بمعالج Ryzen 5-4600H من AMD وكرت شاشة Nvidia GeForce GTX 1650Ti، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، وسطوع 250-nit في الشاشة، وجودة عرض FHD.

كما يتميز نموذج إنتل من جهاز HP Omen 15 باللون الأسود، أيضاً يمكن ترقية كرت الشاشة إلى RTX 2070 Max-Q مع شاشة 4K OLED، بينما يأتي نموذج AMD باللون الرمادي مع كرت شاشة 1660 Ti، على أن يتوفر نموذج بكرت شاشة RTX 2060 في يوليو، أيضاً يأتي أعلى نموذج بمعدل تحديث 144 Hz في الشاشة مع جودة عرض FHD.

أيضاً يتميز نموذج إنتل من جهاز الحاسب بمنفذ Thunderbolt 3، بينما يأتي نموذج AMD بمنفذ USB C، كما يأتي كلا النموذجين بنظام HP الحراري للتبريد، الذي يتميز بمنافذ حرارية أكبر بنسبة 16%، كما تقدم HP الأجهزة بمستشعرات حرارية لدعم آداء أفضل.

يذكر أن HP قدمت أيضاً جهاز HP Pavilion Gaming 16 الذي ينطلق بسعر يبدأ من 799.99 دولار، كما يتوفر في يونيو، بمعالج Core i5 أو Core i7 وكرت شاشة GeForce RTX 2060 Max-Q من إنفيديا، وحجم 16.1 إنش في الشاشة، كما يتميز بإطارات نحيفة.

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