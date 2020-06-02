Galaxy Buds و +Galaxy Buds تحصل على إضافة الشاشة الرئيسية مع التحديث الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لسماعات Galaxy Buds و +Galaxy Buds، وهو التحديث الذي يجلب معه إضافة ( Widget ) للشاشة الرئيسية إلى كلا السماعتين.

هناك نوعين من هذه الإضافة، واحدة توضح مستوى البطارية في السماعات وعلبة الشحن، في حين تتيح لك الأخرى تفعيل ميزة الصوت المحيطي Ambient Sound وقفل لوحة اللمس ( Touchpad ).





يمكنك تغيير ألوان خلفية الإضافة إلى الأبيض أو الأسود وهناك أيضًا خيارًا لضبط شفافية الإضافة حسب رغبتك. وعلاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تعيين الثيم الخاص بالإضافة ليتطابق تلقائيًا مع الثيم الخاص بنظام التشغيل، مما يعني أنه إذا قمت بالإنتقال إلى الوضع الداكن ” Dark Mode ” على هاتفك الذكي، فسوف تتغير خلفية الإضافة تلقائيًا.

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يمكنك تحميل إضافات Galaxy Buds و +Galaxy Buds من متجر Google Play Store للحصول على الميزات الجديدة. ولكن خذ بعين الإعتبار أن التحديث غير متاح لجميع المستخدمين في الوقت الراهن، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إلى جميع الأجهزة.