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فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم بعض الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد بتوسيع قائمة زر التشغيل، مما يسمح لك بتنفيذ بعض المهام بسرعة أو فتح المساعد الرقمي بدلاً من عرض أزرار إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل فقط. حسنًا، تتطلع شركة جوجل الآن إلى إضافة ذلك إلى نظام الأندرويد نفسه مع نظام Android 11. إليك كيف تبدو قائمة زر التشغيل في نظام Android 11 الجديد وفقا لبعض المستندات التي تم تسريبها اليوم :
كما ترون، تم نقل الأزرار الأساسية بما في ذلك زر مكالمات الطوارئ وزر إيقاف التشغيل وزر إعادة التشغيل إلى الأعلى لتوفير مساحة كافية لعناصر التحكم في المنزل الذكي والمحفظة التي تحتوي على حسابك البنكي وبطاقات الولاء الخاصة بك.
تمنحك عناصر التحكم المُضافة وصولاً فوريًا إلى الإضاءة الخاصة بمنزلك، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة، والكاميرات وكل ما يتعلق بأجهزة إنترنت الأشياء. يمكنك التحكم فيها بنقرة واحدة أو النقر مطولاً لنقلك إلى التطبيق المقابل أو إبراز خيارات إضافية.
إلى حدود هذه اللحظة، نحن لا نعرف ما إذا كان قائمة زر التشغيل ستكون قابلة للتخصيص من خلال إضافة تطبيقات أو مهام الطرف الثالث، ولكننا نأمل أن نعرف ذلك في المستقبل القريب، على الرغم من أن شركة جوجل قررت مرة أخرى تأجيل الإعلان الرسمي عن نظام Android 11.
Here's what Android 11's power menu will look like with home automation/IoT shortcuts (Controls API) AND quick wallet access showing.— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 31, 2020
(H/t @deletescape for the leaked doc that had this image)
For context: https://t.co/8RU3RrYoJP pic.twitter.com/VH6XxNF8q4
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تقوم أخيرًا بتوسيع قائمة زر التشغيل في نظام Android 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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