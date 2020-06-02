شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن طريق الخطأ كافة مواصفات "أندرويد 11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "جوجل" الأمريكية - عن طريق الخطأ - كافة المواصفات الخاصة بالنسخة التجريبية لنظام تشغيل "أندرويد 11"، ورغم أن الشركة الأمريكية أصدرت قرارا بتأجيل إطلاق النسخة التجريبية لـ"أندرويد 11" إلى يوم 3 يونيو، بسبب الاحتجاجات الأمريكية، إلا أن تسريبات لبعض هواتف "بيكسل" كشفت عن مواصفات نظام التشغيل المرتقب.

​وكشف أحد أشهر مسربى الشركات التقنية، وفقا لما نشره موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، أنه تمكن من الوصول إلى معاينة المطورين لأحد هواتف "بيكسل"، والتى تحتوى على كافة مواصفات وأسرار "أندرويد 11".

وتظهر تلك المواصفات المسربة لـ"أندرويد 11" عدد من الميزات الجديدة، والتى جاءت على النحو التالي:

- قائمة الحفاظ على عمر البطارية الجديدة.

- أنماط أيقونات جديدة للشاشة الرئيسية، مثل أشكال "الحصى، والسفينة، والمستطيل المدبب".

- قائمة الفقاعات الجديدة، التى تسمح بتصغير التطبيقات إلى فقاعة تطفو فوق واجهة المستخدم.

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- تطبيق "بيكسل لانشر" يوجد فى الصف العلوى من التطبيقات والصف السلفى من الشاشات الرئيسية.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد قررت جوجل تأجيل ذلك حتى وقت آخر غير محدد بعد، كونه وقتا غير مناسب للاحتفال، على حد تعبير الشركة، فيما تشهد حاليا عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب نتيجة وفاة مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد أحد عناصر الشرطة في حادثة يعتبرها البعض عنصرية.