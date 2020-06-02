شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز انونيموس يخترقون موقع شرطة مينيابولس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء ذلك في مقطع فيديو نُشر على صفحة فيس بوك لـ"أنونيموس" ، وتم تداوله على نطاق واسع عبر تويتر، وجاء هذا الإعلان بعد عدة فترات ممتدة بدا فيها أن موقع شرطة مينيا بوليس الأمريكية يتعذر الوصول إليه.

كما تم تعميم قائمة تهدف إلى إظهار تسجيلات الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور لضباط قسم الشرطة على نطاق واسع، ووفقًا لتقرير في Time، فإن المجموعة كانت لديها إمكانية الوصول إلى الاتصالات الداخلية للإدارة وملفات الشرطة.لكن باحث الأمن السيبراني تروي هانت استعرض الوثائق التي يُفترض أنها تم اختراقها، وحذر من أنها مزيفة تقريبًا.

وقال هانت، إنه من بين 689 رسالة بريد إلكتروني مدرجة، تم نشر وفهرسة 654 سابقًا على موقع "HaveIBeenPwned" ، وهي قاعدة بيانات تجمع حسابات البريد الإلكتروني المخترقة أو المكشوفة.

أضاف: "قد تكون هذه عناوين بريد إلكتروني لقسم شركة مينيا بوليس شرعية وربما تم استخدام كلمات المرور إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني هذه على أنظمة أخرى، ولكن من شبه المؤكد أنها لم تأت من نظام قسم الشرطة وليست نتيجة لأن قسم الشرطة تم اختراقه".

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تتبع Hunt غالبية رسائل البريد الإلكتروني المكشوفة سابقًا إلى اختراق البيانات لعام 2019 في People Data Labs ، وهو نظام أساسي لبيانات المستخدم عبر الإنترنت ترك أكثر من 600 مليون رسالة بريد إلكتروني مكشوفة في عام 2019، كجزء من اختراق أكبر على Google Cloud.

وربط أيضا العديد من رسائل البريد الإلكتروني الأخرى بانتهاكات البيانات السابقة التي حدثت من خلال LinkedIn و Evite والمزيد.

قارن Hunt كلمات المرور بقاعدة بيانات لكلمات المرور المكشوفة سابقًا ووجد العديد منها تمت رؤيته في أكثر من مليوني اختراق سابق، وكانت كلمة مرور واحدة في الملفات، '123456'، متصلة سابقًا بأكثر من 23.5 مليون اختراق سابق.

وأوضح هانت، انتشرت الأخبار بسرعة كبيرة ليس لأنها قابلة للتصديق ولكن لأن الناس أرادوا أن تكون صحيحة.