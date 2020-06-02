تكنولوجيا: HP تعلن عن شاشة X24c المخصصة للألعاب بتصميم منحني وسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP اليوم عن أحدث إصداراتها من الشاشات المخصصة للألعاب X24c، والتي تتميز بتصميم منحني، وحجم 24 إنش، وتنطلق بسعر منافس في شاشات الألعاب حيث تتوفر في خريف هذا العام بسعر 250 دولار.

تتميز شاشة HP X24c بحجم 24 إنش، مع بإنحناء 1500R أي أنها الأكثر إنحناء في شاشات الألعاب المقدمة من HP، كما تقدم الشركة تقنية AMD FreeSync Premium في الشاشة لدعم إستجابة سريعة في الإدخال، مع منع تمزق العرض.

وتعمل تقنية FreeSync Premium من AMD على دعم تعويض الإطارات المنخفضة في الألعاب من خلال عرض الإطارات المتعددة أكثر من مرة، وذلك مع معدل تحديث للإطارات 120 Hz إطار لكل ثانية، عند دقة عرض 1080 بيكسل، بينما تقدم HP شاشة HP X24c بمعدل تحديث 144 Hz.

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كما تدعم لوحة VA في شاشة HP X24c تباين أعلى من لوحات TN وIPS، حيث تأتي شاشة HP X24c بتاين 3000:1، وهو عامل هام لدعم أعلى جودة في الصور.

يذكر أن HP لم تقدم تفاصيل عن ألوان gamut في شاشة HP X24c، إلا أن الشاشة تتوفر في خريف هذا العام بسعر 250 دولار.

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