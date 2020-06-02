فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز خياراتها في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية، قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M01 بإعتباره الهاتف الإقتصادي الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية. هذا الهاتف سيتم عرضه للبيع أولاً في الهند، وقد يتم بعد ذلك إطلاقه في المزيد من المناطق في قادم الأيام والأسابيع.
الهاتف Galaxy M01 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.
الهاتف Galaxy M01 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، ومع كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
عمومًا، الهاتف سيكون معروضًا للبيع باللون الأسود والأزرق والأحمر، وسيُكلف 8999 روبية هندية وهو ما يُعادل 120 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا الهاتف متوفر الآن في الهند، ولكن لا نزال نجهل ما إذا كان هذا الهاتف سيصل إلى الأسواق الأخرى ومتى قد يحدث ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M01 مع شاشة بحجم 5.7 إنش، وبسعر 120$ فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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