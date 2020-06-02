آبل تُصدر تحديث iOS 13.5.1 لإغلاق الثغرة الأمنية التي تسمح بالجيلبريك

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 13.5.1 لكافة أجهزتها المدعومة. هذا التحديث صغير الحجم كما يوحي رقم إصداره، ولكنه مهم للغاية، وخصوصًا من الناحية الأمنية.

هذا التحديث الجديد يعمل على إصلاح ثغرة يوم الصفر في نظام iOS 13.5 والتي سمحت بكسر حماية النظام وتوفير إمكانية عمل الجيلبريك له. في حين أن بعض الأشخاص يستمتعون بكسر حماية ( الجيلبريك ) هواتف iPhone الخاصة بهم، فيمكن للقراصنة إستخدام نفس الثغرة الأمنية للقيام بأشياء سيئة على جهازك، والتي نفترض أن لا أحد يريدها.

Advertisements

بالإضافة إلى iOS 13.5.1، قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث iPadOS 13.5.1، وهو التحديث الذي يعمل على إصلاح نفس الشيء تمامًا وليس أكثر. وينطبق الشيء نفسه على تحديث WatchOS 6.2.6. ولهذا السبب، ما لم تقم بعمل جيلبريك كامل للآيفون الخاص بك، فيجب عليك تحديث أجهزتك في أقرب وقت ممكن. كانت هذه الثغرة الأمنية متواجدة في أنظمة تشغيل آبل لفترة كافية.