Apple Watch Series 6 ستواصل إستخدام شاشة OLED، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بإطلاق الساعة الذكية Apple Watch Series 4، قامت بإجراء تغييرًا بسيطًا على مستوى التصميم من خلال تزويدها بشاشة أكبر، وإستخدمت نفس التصميم في Apple Watch Series 5. إذا كنت تأمل في أن يتم إطلاق Apple Watch Series 6 مع تصميم جديد، فقد تشعر بخيبة أمل لأنه وفقا لتغريدة جديدة من

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 31, 2020

فمن غير المرجح أن يحدث ذلك.

هذا لأن شركة آبل يُمكن أن تستمر في إستخدام نفس الشاشة في Apple Watch Series 6 كما فعلت مع الطرازات السابقة، مما يشير إلى أن الترقية ستقتصر في الغالب على المكونات الداخلية. كانت هناك شائعات منذ فترة تشير إلى أن آبل ستنتقل إلى شاشات MicroLED في الساعات الذكية Apple Watch وأن Apple Watch Series 6 ستكون الأولى في التشكيلة التي ستحصل على هذه الترقية.

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بطريقة ما، القرار المحتمل لمواصلة إستخدام OLED منطقي. ويرجع ذلك إلى كون شركة Japan Display تلقت مؤخرًا خطة إنقاذ تشمل حصولها على إستثمارات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام، ويليها إستثمار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي يعتقد البعض أنه يأتي من آبل نفسها.

قد يشير البعض إلى أن شركة آبل تستثمر تمامًا في شركة Japan Display ومنتجاتها، مثل شاشات OLED والتي قد تستمر في الظهور في Apple Watch هذا العام. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل قريبًا.