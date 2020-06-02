تحديث iPadOS 13.4.1 يتسبب في ظهور مشكلة الإقلاع المتكرر على iPad Pro 10.5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في الأونة الأخير بإصدار تحديث لأجهزة iPad يحمل الإصدار iPadOS 13.4.1. إذا لم تقم بتحميل وتثبيت هذا التحديث بالفعل، فعادة ما يتم مطالبتك بتحديث أجهزتك بمجرد نزول تحديث جديد، ومع ذلك، قد يكون من الجيد أيضًا تأجيل الترقية إلى iPadOS 13.4.1 الآن، وخاصة إذا كنت تمتلك نسخة 10.5 إنش من iPad Pro.

هذا لأنه وفقا لتقارير بسيطة من المستخدمين، فيبدو أن التحديث يتسبب في توقف لوحيات iPad الخاصة بهم في شاشة الإقلاع، على الأقل بالنسبة لبعض المستخدمين. الوقوع في مشكلة الإقلاع المتكرر يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الخروج منها ويجعل الجهاز اللوحي بأكمله عديم الفائدة حتى يتم حل المشكلة.

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في الوقت الحالي، يبدو أن معظم الشكاوى تأتي من ملاك نسخة 10.5 إنش من iPad Pro، ولكن هناك بعض مستخدمي نسخة 11 إنش الذين يواجهون نفس المشكلة. ومع ذلك، لا يبدو أن نسخة 12.9 إنش الكبيرة وطرازات iPad الأخرى متأثرة بالمشكلة، على الأقل هذا ما يمكننا قوله.

من غير الواضح في الوقت الراهن ما هو سبب المشكلة. حاول بعض المستخدمين إعادة أجهزتهم إلى حالة المصنع ولكن بدون جدوى. بدلاً من ذلك، يوصى المستخدمين حاليًا بعمل Hard Reset لأجهزة iPad Pro قبل إعادة تشغيله.