آخر أيام الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأربعاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

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وكانت الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تبدأ الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام.

وقالت الأرصاد في بيان، تشهد البلاد بداية من الإثنين ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة حتى الأربعاء.

نصائح هامة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، خلال تعرض البلاد لموجة حارة.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- كثرة شرب السوائل.

6- تناول الأغذية المرطبة كالخيار والبطيخ والزبادي.