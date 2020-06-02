تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن تفاصيل مواصفات رقاقة معالج Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy A21s الذي انطلق بمعالج Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانومتر، واليوم تقدم العملاق الكوري تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا المعالج.

تأتي رقاقة معالج لدعم الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، حيث تتميز بعملية تصنيع LPP بدقة 8 نانومتر، كما تضم 8 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz، إلا أنها لا تدعم الإتصال بشبكات 5G.

تأتي رقاقة Exynos 850 برمز S5E3830، مع كرت شاشة ARM Mali-G52، وتدعم ذاكرة عشوائية LDDR4x رام، وسعة تخزين eMMC 5.1.

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كما تدعم رقاقة Exynos 850 كاميرة أمامية وخلفية بدقة 21.7 ميجا بيكسل، أو كاميرة مزدوجة بدقة 16 و5 ميجا بيكسل فقط، كما تدعم الرقاقة تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً تدعم الرقاقة جودة عرض Full HD بلس في الشاشة، أو دقة 2520 في 1080 بيكسل، أيضاً تتيح الرقاقة الإتصال بشبكات 802.11ac Wi-Fi، وتقنية البلوتوث 5.0، وراديو FM، كما تدعم الإتصال بشبكات LTE مع دعم downlink عندCat.7، أو Cat.13 في uplink.

يذكر أن سامسونج قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم Exynos 850، على أن تدعم الإصدارات منخفضة التكلفة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية التي تنطلق خلال الأشهر القادمة.

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