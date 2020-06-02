تكنولوجيا: NordVPN الإختيار الأفضل لإنترنت بدون قيود مع أداء سريع وأعلى معايير الخصوصية والحماية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتطلع الكثيرين إلى الحصول على أعلى معايير الخصوصية والآمان في تصفح شبكة الإنترنت والتواصل على الشبكات الإجتماعية، وخدمة NordVPN هي قناتك الآمنة التي تقدم لك هذه المميزات، كما تدعمك في تخطي كافة القيود التي تفرض في الكثير من الدول لتحصل على إتصال آمن وسريع وبأفضل معايير الخصوصية.

تخطى قيود الرقابة والحظر التي تفرض على إستخدام شبكة الإنترنت في الكثير من المناطق حول العالم، وحقق الإستفادة من خدمة NordVPN التي توفر 5400 خادم موثوق في عدد 59 دولة حول العالم، والتي تتميز بأعلى سرعة.

NordVPN أعلى معايير الخصوصية والحماية

تضع خدمة NordVPN معايير صارمة لحماية المستخدمين في جميع أنحاء العالم، والتي ترتكز بشكل رئيسي على خصوصية المستخدمين، حيث يقع مقر الشركة في بنما التي تتميز بقوانين لا تلزم الشركة بالإحتفاظ بأي بيانات أو سجلات خاصة بالمستخدمين.

لذا لن يتم تسجيل نشاط المستخدم في NordVPN، كما أن الخدمة تقدم معايير تشفير عسكرية AES-256-CBC، مع العديد من البروتوكولات للاختيار من بينها وضمان استعادة الأموال خلال 30 يوم من NordVPN، كما تدعم أيضاً حماية جميع أجهزتك من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية وأيضاً أجهزة الحاسب.

أيضاً يدعم NordVPN حماية المستخدم من خلال ميزة CyberSec، التي ستعمل على حظر المواقع التي تمثل خطر أو تهديد على المستخدم، مع تجنب الإعلانات المزعجة، إلى جانب ميزة مفتاح “kill” الذي سيعمل على غلق تلقائي للعمليات الفردية أو قطع الإتصال بالإنترنت بشكل كامل.

يمكنك أيضاً مع NordVPN تأمين حتى 6 من الأجهزة بحساب واحد وفي نفس الوقت بتزامن دقيق، كما تقدم خدمة NordVPN إتصال آمن مع خدمة الدعم التي تقدم الخدمات للمستخدمين على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، مع أكثر من قناة للتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني، أو المحادثات المباشرة.

NordVPN يدعم العمل بكفاءة أيضاً في دول الصين والشرق الأوسط، التي تشتهر بالقيود الصارمة في التصفح على شبكة الإنترنت وأعلى مستوى من الرقابة، حيث سيقدم NordVPN للمستخدمين ميزة التشفير المزدوج لدعم المستخدمين في هذه الدول بأفضل معايير الخصوصية والآمان.

NordVPN خدمة VPN الأولى والمرشحة لك من خبراء التقنية

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تعد NordVPN خدمة موثوقة حاذت على أعلى تقييم من أكبر مواقع التقنية في العالم، حيث إستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لذا تحظى الخدمة بأعلى تقييم من شبكة CNN الإخبارية، وموقع cnet، وMcWorld، وForbes، وtechradar، من بين مواقع أخرى.

أيضاً إستطاعت خدمة NordVPN أن تكون الخدمة المرشحة للمستخدمين لعامين على التوالي عبر موقع PCMag، كما رشحت عبر VPNMentor كأفضل خدمة VPN على مستوى العالم، ورشحت NordVPN أيضاً كأفضل خدمة VPN على منصة iOS، والأفضل في الولايات المتحدة، كما حصدت لقب أفضل خدمة VPN للعام 2018 عبر موقع TechAdvisor.

خدمة NordVPN تدعم أنشطتك على المنصات المختلفة

يمكن لخدمة NordVPN أن تدعمك في إتصال بدون قيود وبأعلى معايير الخصوصية والآمان على مختلف المنصات، حيث تتوفر خدمة NordVPN على منصة iOS، وأيضاً في متجر جوجل بلاي لمنصة الأندوريد، كما تتوفر الخدمة عبر موقع NordVPN الرسمي لمستخدمي أجهزة ويندوز وأجهزة ماك، وتتوافق في العمل على منصة Linux.

أيضاً تتوافق خدمة في العمل على Raspberry PI، وأجهزة الراوتر المختلفة، وأجهزة التلفاز الذكي من العلامات التجارية المختلفة.

كما ستدعم خدمة NordVPN المستخدم بإتصال آمن بأفضل مستوى تشفير على كلاً من متصفح كروم، ومتصفح Firefox حيث ستقدم الخدمة من خلال إضافات في المتصفح تتيح للمستخدم الوصول السريع للخدمة.

أسعار تنافسية وعروض حصرية لخطط الإشتراك الشهري والسنوي في خدمة NordVPN

تتوفر خدمة NordVPN للإشتراك لمدة شهر بقيمة 11.95 دولار.

تتوفر خدمة NordVPN للإشتراك لعام كامل مع خصم بنسبة 41% بقيمة 6.99 دولار للشهر.

تتوفر خدمة NordVPN للإشتراك لمدة عامين مع خصم بنسبة 58% بقيمة 4.99 دولار للشهر.

تتوفر خدمة NordVPN للإشتراك لمدة 3 أعوام مع خصم بنسبة 70% بقيمة 3.49 دولار للشهر.

أيضاً تقدم خدمة NordVPN عروض خاصة اليوم لعملاء الشرق الأوسط عبر الصفحة الرسمية المخصصة للموقع، والتي تقدم تفاصيل لمميزات الخدمة مع عرض خاص للإشتراك الآن.

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