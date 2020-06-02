تكنولوجيا: محادثات بين هواوي وMediaTek للحصول على شرائح TSMC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي قد بدأت مفاوضات مع شركة MediaTek مؤخراً للحصول على الشرائح التي تنتجها شركة TSMC، وذلك كنتيجة لقرارات الحظر الجديدة التي فرضت مزيد من القيود على شركة هواوي.

فرضت الحكومة الأمريكية خلال الفترة الماضية مزيد من القيود على الشركات الأمريكية، والتي تعيق عمليات إنتاج شركة هواوي، حيث جاءت شركة TSMC من بين أحدث وأهم الشركات التي منعت من إنتاج شرائح للعملاق الصيني.

تحاول الحكومة الأمريكية تقييد إنتاج شركة هواوي الذي يعتمد على بعض التكوينات الخاصة بالشركات الأمريكية، ولقد كانت شركة TSMC أحدث الشركات التي تدعم إنتاج معالجات Huawei Kirin، إلا أن الحظر الأخير أضاف مزيد من القيود تمنع العمليات القائمة بين كلا الشركتين.

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وتحاول شركة هواوي تخطي هذه العقبة عبر شركة MediaTek، حيث بدأت هواوي محادثات مع MediaTek تهدف بها الحصول على الشرائح التي تنتجها TSMC عبر ميديا تيك.

وتعد شركة هواوي واحدة من 3 شركات منتجة للمعالجات الخاصة بها، حيث يقدم HiSilicon من 70 إلى 80% من الشرائح لهواتف هواوي الذكية، إلا أن الحظر الأمريكي سيؤدي إلى تغييرات جديدة في إنتاج هواوي من رقاقات المعالج، حيث تشير التقارير إلى أن أوامر التوريد لشركة MediaTek إرتفعت بنسبة 300% هذا العام.

يذكر أن التقارير السابقة تؤكد أيضاً على أن شركة هواوي كانت قد حرصت على جمع مخزون من رقاقات TSMC خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يدعمها هذا المخزون حتى عامين، هذا إلى جانب محادثات أخرى بين هواوي وشركة UNISOC للحصول على شرائح من الشركة خلال الفترة القادمة.

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