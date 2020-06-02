آبل تطلق تحديثًا يصلح الثغرة وراء أحدث أداة “جيلبريك”

أطلقت شركة آبل اليوم الاثنين الإصدار 13.5.1 من نظام iOS المشغل لهواتف آيفون، وذلك بهدف إصلاح الثغرة التي سمحت بتطوير الأداة التي تكسر حماية جميع هواتف آيفون تقريبًا.
وتقول الشركة: إن التحديث يوفر تحديثات أمنية مهمة، ويُوصى جميع المستخدمين به. ومع أن سجل التغييرات الخاص بالتحديث لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، إلا أن حساب تحديثات آبل Apple Software Updates في موقع تويتر أشار إلى أن التحديث يهدف إلى تصحيح الثغرة التي في النواة، التي سمحت بتطوير أداة كسر الحماية التي أطلقها فريق Unc0ver.
وكانت إحدى الفرق المشهورة باختراق هواتف آيفون قد أطلقت الأسبوع الماضي أداة جديدة لكسر الحماية “جيلبريك” قادرة على فتح أي آيفون، حتى أحدث الطُرز العاملة بالإصدار الأحدث 13.5 من نظام iOS.
وتدعم أداة كسر الحماية من فريق Unc0ver جميع هواتف آيفون التي تعمل بإصدار 11 وما بعده من نظام iOS، ويشمل ذلك الأجهزة العاملة بنظام iOS 13.5 الذي لم يمضِ على إطلاقه سوى أسبوعين.
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