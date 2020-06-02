شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام: خطأ تقنى يوقف المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منصة التواصل الاجتماعى المصور "انستجرام" إن خطأ تقني، هو ما أوقف المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية، وأوضحت انستجرام، وفقا لما أورده موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، أن تقنية مكافحة البريد الإلكترونى العشوائى، هى السبب فى إيقاف بعض المنشورات المرتبطة بهاشتاج " Black Lives Matter".

وأشارت إلى أن نظام مكافحة البريد الإلكترونى العشوائى، عمل بصورة غير صحيحة، وأوقف جميع المنشورات، وتلقى عدد كبير من المستخدمين رسالة "تم حظر الإجراء" بعد محاولتهم نشر مشاركات على هذا الهاشتاج، حسب موقع العربية.

وتابعت انستجرام، قائلة: "تلك التقنية مستخدمة أساسا لتقييد المحتوى، وإجراءات معينة لحماية مجتمعنا، ولكننا ارتكبنا خطأ.تقني يوقف المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية

وأوضحت انستجرام: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون بشكل غير صحيح رسائل وتم حظر الإجراء، عند استخدام هاشتاج #blacklivesmatter أو إعادة نشر المشاركات ذات الصلة".

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وأردفت، قائلة: "لدينا تقنية تكشف عن النشاط المتزايد بسرعة على انستجرام للمساعدة فى مكافحة البريد العشوائى، ونظرًا لزيادة المحتوى الذى تمت مشاركته مع #blacklivesmatter، فإن هذه التقنية تدخل حيز التنفيذ بشكل غير صحيح، ونحن نحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، ونحقق فى مشكلة منفصلة لتحميل القصص".

وقالت منصة انستجرام إنها تدعم هذا الهاشتاج وتحتفل به، وتتحرك بسرعة لضمان سماع الأصوات، التى تستخدم هذا التصنيف، مضيفة: "نعمل على إصلاح المشكلة".

وتتصدى شركة "فيس بوك" حاليًا لرد فعل عنيف من موظفيها ، بشأن قراره عدم حظر مشاركات دونالد ترامب التى وصفها تويتر بأنها تمجد العنف، وشارك عدد من العاملين فى "إضراب" وانتقادات علنية لمؤسس الشركة، مارك زوكربيرج.

ووفقا لشبكة CNBC الامريكية، وقال الموظفون أن المنشور ليس له مكان على Facebook ، مضيفين أنهم محبطون وقلقون للغاية من قرار زوكربيرج بعدم إزالته.