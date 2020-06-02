شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنه .. اعرف يعنى إيه "بودكاست" وفيم يستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البودكاست أحد وسائط الإعلام الرقمي، وهو عبارة عن سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، والتى يمكن الاشتراك بها أو متابعتها، بحيث يتم تبليغ المشترك عند نشر أي تحديث، ويمكن للمشترك تحميل الحلقة والاستماع لها أو مشاهدتها بدون الاتصال بالإنترنت.

البودكاست:

هو عبارة عن إذاعة صوتية أو محتوي صوتي متوفر عبر الإنترنت، لكنه يختلف عن الراديو في أنه يمكن سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر فقط، كما يمكن للبودكاست أن يكون في صيغة صوتية أو فيديو ايضا، حيث يمكن الاستماع إليه بينما تقود السيارة أو تتنقل في المواصلات او حتي اثناء النشاطات المختلفة مثل العمل أو ممارسة الرياضة.

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الكيفية التى يكون بها البودكاست

يتوفر هذا المحتوى الصوتي في صورة قنوات وكل قناة تقوم بنشر حلقات متتالية علي فترات معينة، حيث يمكنك الاشتراك في هذه القنوات المختلفة لمتابعة كل حلقة جديدة ومعرفة ميعاد توفرها، ويمكن الاستماع إليه بكل سهولة من خلال التطبيقات المختلفة المتوفرة لكلا النظامين iOS وAndroid كمثال Apple Podcast وGoogle Podcast كما تتوفر مواقع مختلفة لصانعي البودكاست علي الإنترنت.

انتشار البودكاست

شهدت الولايات المتحدة نشأة البودكاست، حيث يستمع أكثر من 124 مليون من تعداد سكانها إلى البودكاست، ووفقا لدارسة Edison Research فهناك أكثر من 42 مليون من الأمريكيين يقومون بسماع البودكاست بشكل أسبوعي في عام 2017.