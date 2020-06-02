تكنولوجيا: جوجل تدفع بتحديث Android 11 على بعض هواتف Pixel عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد بعض مستخدمي هواتف Pixel الإصدار التجريبي من تحديث Android 11 الذي أطلق من جوجل لهذه الإصدارات عن طريق الخطأ، إلا أنه قدم نظرة أوليه على بعض مميزات التحديث الجديد.

كانت شركة جوجل قد حددت سابقاً يوم 3 من يونيو لإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث Android 11 وإستعراض مميزاته في حدث يبث على شبكة الإنترنت، ومن ثم أعلنت عملاق البحث لاحقاً تأجيل الحدث نتيجة لتداعيات المظاهرات التي انطلقت في الولايات المتحدة، دون أن تقدم جوجل موعد أخر لإطلاق الإصدار التجريبي.

واليوم ظهر بالفعل الإصدار التجريبي من Android 11 على بعض من هواتف Pixel موضحاً بعض مميزات هذا الإصدار، حيث كشف عن الإصدار التجريبي في تقرير نشر عبر @mishaalRahman على تويتر، والذي أشار إلى أن التحديث يأتي بحجم 736 ميجا بايت، في الإصدار رقم RPB1.200504.01.

ومن أهم المميزات التي رصدت في الإصدار التجريبي من تحديث Android 11، قائمة التشغيل أو التي تعرف ب”power menu”، حيث تظهر هذه الإعدادات أدوات التحكم في الهاتف، والبطاقات، وأيضاً ضوابط الهاتف، والتحكم في التمرير.

كما يأتي الإصدار التجريبي Android 11 بثلاثة من الأشكال الجديدة في تصميم الأيقونات الخاصة بالتطبيقات.

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أيضاً يتضمن الإصدار التجريبي من تحديث Android 11 قائمة ببعض الإعدادات المقترحة في النظام للتطبيقات في الواجهة الرئيسية.

كما يضم الإصدار التجريبي Android 11 إختيار للمطوريين لنقل أدوات التحكم في الوسائط إلى الإعدادات السريعة.

كما أشار بعض مطوري XDA إلى أن الإصدار التجريبي الأول من Android 11 يأتي بإصدار رقم RPB1.200504.018، حيث رصد التحديث على بعض هواتف Pixel 4 XL مع بعض هواتف Pixel الأخرى، إلا أن التحديث لم يظهر على أي من هواتف الأندوريد الأخرى في الوقت الحالي.

يذكر أن جوجل دفعت بالإصدار التجريبي من Android 11 عن طريق الخطأ للهواتف، لذا من المتوقع أن تعمل عملاق البحث على الإيقاف المؤقت للتحديث حتى الإعلان الرسمي.

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