شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. سادى كارنو أبو الديناميكا الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نيكولا ليونارد سادي كارنو واحدا من أعظم علماء الفيزياء في العالم، فهو أول من وضع إطارا نظريا ناجحا للمحركات الحرارية، وهو ما يعرف حاليا بدورة كارنو، وذلك في كتابه "تأملات في القدرة الدافعة للنار" والذي صدر في 1824، ومن خلاله وضع الأساس للقانون الثاني للديناميكا الحرارية.

سادي كارنو

ولد كرنو في 1 يونيو 1796 وتوفي 24 أغسطس 1832، ويعد هو أول علماء الديناميكا الحرارية، وكثيرا ما يطلق عليه أبو الديناميكا الحرارية، لأنه هو من أوجد مفاهيم الكفاءة الحرارية والمحركات الحرارية لدورة كارنو، وقد ولد كارنو في باريس، وهو الابن الأكبر للازار كا رنو ومارجريت نيكولا، والشقيق الأكبر لهيبوليت كارنو، وعم ماري فرانسوا سادي كارنو "رئيس الجمهورية الفرنسية (1887-1894)".

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حياته العلمية

عاش كارنو في باريس وشارك في المدرسة المتعددة-تكنولوجية حيث كان يدرس مع معاصريه، نافيير وكوريوليس جاسبار، جوستاف، من قبل أساتذة مثل جوزيف لويس غاي-لوساك، سيمون بواسون وأندريه ماري أمبير، وبعد التخرج، وأصبح ضابطا في الجيش الفرنسي قبل التفرغ للبحث العلمي.

وفاته:

توفي كارنو في جائحة الكوليرا عندما كان في السادسة والثلاثين من عمره في 1832، وبسبب الخوف من الكوليرا فقد دُفنت معه الكثير من متعلقاته وكتاباته، ولذلك فقد وصلتنا حفنة من كتاباته العلمية.