شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يكشف عن تحديث جديد يوفر ميزة تشفير الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تطبيق Zoom نسخة محسنة ومشفرة من التطبيق لضمان حماية وخصوصية المعلومات الشخصية، إذ تم إصدار أحدث تحديث 5.0 من Zoom والذى يدعم تشفير AES 256 بت GCM لبيانات الاجتماع ومقاومة للتلاعب.

وتشمل التحسينات الأمنية الأخرى تغيير الحد الأدنى لطول كلمة المرور الافتراضية إلى ستة أحرف للاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والتسجيلات السحابية، مع إعطاء القدرة للمسؤولين لتعطيل المشاركة على التسجيلات السحابية وتحديد أوقات انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت شركةZoom فى تدوينة على موقعها على الإنترنت أن على مستخدمى تطبيقها عبر الهواتف والأجهزة الذكية المختلفة عليهم تحميل الإصدار الجديد من التطبيق حتى يكونوا قادرين على الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية والاجتماعات الإلكترونية التى تعقد من خلال التطبيق.

ونشرت الشركة مقطع فيديو توضيحى يظهر للمستخدم إمكانية تحميل التحديث فى حال لم يتم تطوير نسخته تلقائيا، فإما أن يضغط على زر update الذى يظهر على واجهة الاستخدام الرئيسية، وإما عن طريق الدخول إلى التطبيق، ومن ثم إلى "الملف الشخصي"، وبعدها الضغط على خيار check for updates.

Advertisements

وزعمت الشركة أن تشفير GCM سيوفر "حماية متزايدة" للاجتماعات، ففى Zoom 5.0 ، يمكن العثور على عناصر التحكم فى الأمان مثل الإبلاغ عن الضيوف غير المرغوب فيهم والسماح للمضيفين بقفل الاجتماعات لمنع الاضطرابات تحت رمز الأمان على شريط قائمة الاجتماع.

هناك أيضًا خيارات تسمح للمضيفين بتحديد ما إذا كان يمكن للمشاركين مشاركة شاشتهم أو الدردشة أو إعادة تسمية أنفسهم.

لا يزال بإمكان المشاركين دعوة الآخرين، وفقًا لأحدث مشاركة لـ Zoom عبر مدونتها، ولكن يمكن للمضيفين قفل الاجتماع بمجرد انضمام الجميع إلى الجلسة أو تشغيل ميزة غرفة الانتظار الجديدة لتجنب ذلك.