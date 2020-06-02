شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع البث الصوتى بنسبة 129000٪ خلال العقد الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Stitcher وهى خدمة إذاعية عبر الإنترنت حسب الطلب، عن نمو مستخدمى خدمات البودكاست بنسبة 129،000 ٪ فى العقد الماضى، وذلك فى تقرير البث الصوتى السنوى، حيث قالت الشركة إن منشئى المحتوى نشروا 7 ملايين حلقة على المنصة فى عام 2019، مقارنة بـ 350.000 حلقة تم نشرها فى عام 2010.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقالت Stitcher أنه بينما ينشر الأشخاص المزيد من ملفات البودكاست، فإن متوسط ​​طول الحلقة الآن أقصر بـ 2.4 دقيقة، مقارنةً بمتوسط ​​الحلقة فى عام 2013، كما يحتوى التقرير على بعض الحكايات المثيرة للاهتمام حول الأنواع (الجريمة الحقيقية هى رقم 1)، والتنسيقات، وعادات الاستماع، والفئة العمرية للمستمعين.

كما يتناول تقرير Stitcher أيضًا عادات الاستماع أثناء الوباء، وقالت الشركة إن ساعات الاستماع انخفضت بنسبة 14٪ فى فترة ثمانية أسابيع من 1 مارس إلى 27 أبريل مقارنة بالأسابيع الثمانية السابقة.

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على جانب أخر تعمل خدمة البث Deezer على تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاكتشاف وتصفية كلمات الأغاني الصريحة في 40 ألف مقطع صوتي جديد يتم تحميله يوميًا، وذلك للمساعدة في تحديد ما إذا كان يجب وضع علامة على الأغاني الجديدة المضافة إلى مكتبتها على أنها صريحة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تزال الأداة الجديدة قيد التطوير، لكن المديرين التنفيذيين للشركة يأملون أن تساعدهم في فرز ما يصل إلى 40 ألف مسار جديد تتلقاه كل يوم من شركات التسجيل، ومعظمها غير مصنف.