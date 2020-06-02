تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد على حظر تحديث Windows 10 على الكثير من الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن حظر تحديث Windows 10 الذي أطلق في شهر مايو على الكثير من الأجهزة، وذلك نتيجة لبعض المشاكل الشائعة التي تعيق تثبيت التحديث.

كانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت تحديث Windows 10 الأخير خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم صرحت عملاق البرمجيات بوجود بعض المشكلات في التحديث تمنع مجموعة كبيرة من الأجهزة من تثبيت التحديث.

يتضمن تحديث Windows 10 الذي أطلق في شهر مايو عدد 10 من المشكلات التي تعمل مايكروسوفت على معالجتها في الوقت الحالي، حيث أدت عدد 9 من هذه المشكلات إلى عدم توافق التحديث الأخير مع الكثير من الأجهزة بالفعل.

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وتؤدي واحدة من مشكلات تحديث Windows 10 الأخير إلى ظهور خطأ يؤدي إلى إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة مثل Surface Pro 7 أو Surface Laptop 3، أيضاً قد لا تظهر هذه المشكلات لدى بعض المستخدمين نتيجة لحظر التحديث على الأجهزة الخاصة بهم.

ولقد دفعت مايكروسوفت ببعض التنويهات التي تؤكد من خلالها على أن بعض الأجهزة غير متوافقة مع التحديث الأخير الآن، كما حرصت عملاق البرمجيات على دفع التحديث بوتيرة بطيئة للتحكم في المشكلات التي تظهر في الكثير من الأجهزة، كما قامت مايكروسوفت بحظر التحديث للأجهزة التي تأتي بألعاب أو تطبيقات تتضمن GameInput Redistributable، والتي تتأثر بعد التحديث بغياب دعم الإدخال بالفارة.

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