سامسونج تُطلق شاشتها المُقوسة الموجهة للاعبين Samsung Odyssey G7 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم أوائل شهر يناير الماضي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن شاشة جديدة مُقوسة موجهة لعشاق ألعاب الحواسيب تُدعى Samsung Odyssey G7. الآن، إذا كنت معجبًا بهذه الشاشة وترغب في الحصول عليها، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن هذه الشاشة أصبحت متاحة الآن للشراء على الصعيد العالمي.

هذه الشاشة الجديدة من شركة سامسونج تأتي بحجمين، وهما 27 إنش و 32 إنش مع العلم بأنها تقدم سرعة إستجابة عالية جدًا لا تتخطى 1 جزء من الثانية كما أنها تمتاز بمعدل تحديث للإطارات يصل إلى 240Mhz، وبأبعاد تبلغ 32:9. وعلاوة على ذلك، فهذه الشاشة تمتاز كذلك بدقة تصل إلى 1440×2560 بكسل مما يجعلها توفر تجربة بانورامية إستثنائية.

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من المألوف أن نرى شركة سامسونج تكشف عن هذا النوع من الشاشات خلال كل عام، فهي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة جدًا في مجال الشاشات الموجهة للاعبين إن لم يكن هي المتسيدة لهذا السوق.