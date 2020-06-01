تكنولوجيا: روسيا تكشف عن موعد إطلاق صاروخ "أنجارا" الثقيل المقبل

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وقال:" سنسلم العام الجاري صاروخ "أنجارا" الثقيل لمطار "بليسيتك" الفضائي ليتم إطلاقه الاختباري الخريف المقبل، وآمل بنجاح اختباره الثاني لتختتم كل الاختبارات عام 2022 ، أما عام 2023 فسيشهد انطلاق عملية إنتاجه الصناعي المتسلسل".
وحسب روجوزين فإن المصنع التابع لـ "روسكوسموس" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا هو الذي تولى إنتاج أقسام الصاروخ، وكان دميتري روجوزين قد صرح في أبريل الماضي بأن خبراء مركز "خرونيشيف" الفضائي يجرون اختبارات أرضية ختامية للصاروخ الثقيل قبل أن يرسلوه إلى مطار "بليسيتسك" الفضائي.
يذكر أن "أنجارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتستخدم كل الصواريخ الوقود البيئي، وكانت روسيا قد أطلقت عام 2014 صاروخين من هذا النوع من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.
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