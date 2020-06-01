شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تغير "لوجو" انستجرام وواتس آب تضامنا مع مقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة فيس بوك شعارات منصاتها المختلفة لدعم Black Lives Matter، إذ تم تحويل اللون الأزرق والأخضر والأحمر بشعارات ماسنجر وواتس آب وانستجرام إلى الأسود، للتضامن مع حركة النشطاء الدوليين، تزامنا مع تصاعد التوترات بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.



ماسنجر

وكتب مارك زوكربيرج، رئيس فيس بوك، معلقا على الشعارات الجديدة :"يذكّرنا ألم الأسبوع الماضي إلى أي مدى يجب أن تذهب بلادنا لمنح كل شخص حرية العيش بكرامة وسلام، ةيذكرنا مرة أخرى بأن العنف الذي يعيشه السود في أمريكا اليوم هو جزء من تاريخ طويل من العنصرية والظلم، وتقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية إحداث التغيير ".



واتس اب



انستجرام

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وقد قام موقع تويتر بالأمر نفسه، إذ دعم الحادث من خلال تغيير سيرته الذاتية BIO إلى #BlackLivesMatter مع رموز تعبيرية لعدد من الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، ولم يكتف تويتر بهذا فقط بل قام بتغيير صورة حسابه بأخرى تستبدل الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود.

كما أعرب ساندر بيتشاى رئيس شركة ألفابيت الأم لجوجل عن دعمه للجالية الأمريكية الإفريقية فى الولايات المتحدة وسط احتجاجات واسعة النطاق بعد مقتل جورج فلويد بواسطة الشرطة، وقال بيتشاى: "أولئك الذين يشعرون بالحزن والغضب والحزن والخوف لستم وحدهم"، كما نشر صورة عبر حسابه الرسمى بتويتر تظهر شريط أسود على صفحات Google و YouTube الرئيسية، والتى تمثل دعم شركته للمساواة العرقية.