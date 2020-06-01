تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاشة Odyssey G7 المنحنية المخصصة للألعاب بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن إطلاق شاشة Odyssey G7 المنحنية والمخصصة للألعاب والتي تتميز بمعدل تحديث 240Hz، وتنطلق بنموذجين بحجم 27 إنش و32 إنش مع سعر يبدأ من 550 جنيه إسترليني.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن شاشة Odyssey G7 للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES 2020، حيث تتميز شاشة الألعاب Odyssey G7 بإنحناء 1000R، كما تدعم تقنية G-Sync، وFreeSync Premium Pro، لتتوافق مع الكثير من الأجهزة.

تقدم سامسونج نموذجي شاشة Odyssey G7 بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، مع أبعاد 16:9 في شاشة QLED منحنية، مميزة بتقنية quantum dot من سامسونج، والتي تدعم تحسينات في دقة الألوان مع سطوع أعلى في الشاشة، حيث تتميز بتصنيف 600 cd/m2.

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وتتميز شاشة بإنحناء فائق 1000R وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين بشكل مثالي عند الجلوس على مسافة بعيدة من الشاشة، كما تتميز الشاشة بتصميم يضم إضاءة متعددة الألوان، حيث يأتي نظام الإضاءة متعددة الألوان في محيط حامل الشاشة، مع وحدات بإضاءة في الجزء السفلي من الشاشة من الجهة الأمامية.

يذكر أن شاشة Odyssey G7 تتوفر للحجز المسبق الآن في سوق المملكة المتحدة بسعر 550 جنيه إسترليني للنموذج الأول الذي يتميز بحجم 27 إنش، كما يتوفر النموذج الأعلى بحجم 32 إنش وسعر 630 جنيه إسترليني، والتي تنطلق لاحقاً في سوق الولايات المتحدة بسعر 800 دولار.

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