تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز تلفاز Sero القابل للتدوير بسعر 1999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري جهاز تلفاز Sero القابل للتدوير اليوم في كلاً من أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسعر 1999 دولار أو 1599 جنيه إسترليني.

تقدم سامسونج اليوم جهاز تلفاز Sero الذي يدعم التبديل بين العرض الأفقي أو العرض الرأسي في الأسواق، حيث يتميز الجهاز بحجم 43 إنش في شاشة QLED بدقة عرض 4K.

كانت شركة سامسونج قد قدمت جهاز تلفاز Sero في سوق كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية، حيث كشف عن الجهاز للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES 2020.

ولقد أكدت سامسونج في إعلانها اليوم عن إطلاق جهاز التلفاز لأسوق الولايات المتحدة والمملكة المتحددة، على خطط الشركة لإطلاق Sero القابل للتدوير في أسواق أخرى.

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ويأتي جهاز Sero القابل للتدوير بين الوضع الأفقي والرأسي لدعم المستخدمين في قصص Instagram في الوضع الرأسي، هذا إلى جانب التطبيقات الأخرى التي تدعم التصوير بالوضع الرأسي على غرار TikTok، وسناب شات.

أيضاً يمكن لهواتف Galaxy المتوافقة مع جهاز تلفاز Sero أن تدعم النقر على إطار الشاشة ليتم تدوير الشاشة تلقائياً لعرض واجهة الهاتف على شاشة Sero، بينما يتطلب من مستخدمي هواتف الأيفون إلقاء الأوامر الصوتية عن بعد لتطبيق SmartThings ومن ثم تدوير التلفاز يدوياً مع الإتصال بتقنية AirPlay 2.

يذكر أن جهاز تلفاز Sero القابل للتدوير يرتكز على حامل مع نظام مكبرات صوتية يضم 4.1 قناة بقدرة 60W، ومن المقرر أن يتوفر في الأسواق المحددة في متجر سامسونج الرسمي عى شبكة الإنترنت وبعض منافذ البيع.

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