تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن سماعة Neo اللاسلكية التي تتميز بإستجابة سريعة وسعر 70 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن سماعة Neo اللاسلكية التي تنطلق بتصميم بيضاوي للحافظة، مع BT5.2، ونمط إقتران وتنشيط سريع، كما تنطلق بسعر 70 دولار.

تأتي سماعة Neo اللاسلكية اليوم بالجيل الرابع من رقاقات كوالكوم التي صممت خصيصاً للسماعات اللاسلكية، كما ترتكز السماعة اللاسلكية على تقنية البلوتوث 5.2، مع دعم نظام التكيف مع البيئة المحيطة aptX Adaptive، أيضاً تتميز السماعة بأعلى جودة في الصوتيات تحاكي صوتيات CD وفقاً لتصريحات vivo.

أيضاً من بين ميزات سماعة Neo اللاسلكية ميزة الإستجابة السريعة في الإتصال، كما تدعم السماعة اللاسلكية الإنتقال التلقائي السريع إلى نمط low latency عند 88 مللي ثانية، لذا ستدعم الألعاب ومكالمات الفيديو على النحو الأمثل، مع تزامن دقيق بين حركة الشفاه والصوتيات.

وتضم سماعة Neo محرك 14.2مم، وهو محرك كبير لسماعة لاسلكية، كما تدعم السماعة اللاسلكية ضبط الصوتيات وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم وذلك من خلال ثلاثة من أنماط DeepX، حيث يعمل أحدهم على تحسين bass، بينما يدعم النمط الثاني ضبط النغمات في الصوتيات، ويستهدف النمط الثالث ضبط الترددات.

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كما يأتي نظام السماعة باثنان من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، كما صممت السماعة اللاسلكية لتتكيف مع البيئة المحيطة في إنتاج الصوتيات مع إدراك البيئة المحيطة، وتدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

سماعة Neo تأتي بميزة التحكم باللمس للتشغيل واستقبال المكالمات أو التحكم في مستوى الصوتيات، كما تدعم تنشيط المساعد الرقمي، كما تدعم السماعة إكتشاف الهواتف والإقتران السريع.

كما تأتي كل جهة من السماعة بقدرة بطارية تدعم 5.5 ساعة والتي تنخفض إلى 4.2 ساعة عند الإستماع للموسيقى، كما تدعم الحافظة زيادة عمر الشحن حتى 27 ساعة، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C. وتتوفر سماعة Neo من vivo اليوم في السوق الصيني بسعر 70 دولار أو 63 يورو.

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