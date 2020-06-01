تقرير جديد يقترح دخول iPhone 12 Max مرحلة الإنتاج في شهر يوليو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق أربع طرازات من iPhone 12 هذا العام، ومن بينهما طرازين يملكان شاشات بحجم 6.1 إنش، واحد سيحمل على الأرجح إسم iPhone 12 Max والأخر يحمل إسم iPhone 12 Pro. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع DigiTimes يكشف لنا عن معلومات جديدة حول الهاتف iPhone 12 Max بالتحديد.

في الواقع، يقول التقرير الجديد أن الهاتف iPhone 12 Max سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر يوليو المقبل، وهذا ما يعني بأنه سيكون في خطوط الإنتاج قبل الطرازات الأخرى. وعلى ما يبدو، فإن شركة آبل تواجه بعض المشاكل على مستوى إنتاج iPhone 12 Max، فهي بحاجة إلى إستخدام لوحات اللمس من مصادر خارجية في هذا الطراز بالتحديد على عكس الطرازات الأخرى التي تشرف شركة سامسونج على تصنيع شاشاتها وجميع لوازمها بالكامل.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

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أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.