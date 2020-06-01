ZTE تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 11 SE 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 11 SE 5G في الصين. الميزة الرئيسية في هذا الهاتف هو أنه يضم المعالج MediaTek Dimensity 800 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

تقول شركة ZTE أنه بإمكان الهاتف ZTE Axone 11 SE 5G الجديد تشغيل الألعاب القوية جدًا لمدة ساعة كاملة أثناء الشحن، وكل ذلك مع إبقاء درجة حرارة الهاتف في حدود 40 درجة مئوية. تم تحقيق ذلك بفضل نظام تبديد الحرارة في الهاتف والذي يقوم بتبديد حرارة المعالج المركزي ومعالج الرسوميات.

وبصرف النظر عن ذلك، فالهاتف ZTE Axon 11 SE 5G الجديد يأتي كذلك مع شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh يمكن شحن 50% منها في غضون نصف ساعة.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف ZTE Axon 11 SE 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

الهاتف ZTE Axon 11 SE 5G الجديد متوفر الآن بالفعل للشراء في الصين، ويُكلف ما يُعادل 250 يورو لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 290 يورو لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 330 يورو لنسخة 8GB/256GB مع العلم بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللونين السماوي والأزرق الداكن.