الهاتف Honor Play 4 Pro سيضم مستشعر لحرارة الجسم، وفقا لإعلان جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor Play 4 Series في اليوم الثالث من شهر يونيو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا الآن على معلومة جديدة حول الهاتف Honor Play 4 Pro من خلال مدير العلامة التجارية الصينية في الصين، وهي المعلومة التي تقول بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر حرارة الجسم، وهي الميزة التي ستكون مفيدة جدًا في ظل جائحة COVID-19 الحالية.

وبغض النظر عن ذلك، فقد تم اليوم أيضًا رصد الهاتف Honor Play 4 Pro في منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهو ما أكد لنا أن هذا الهاتف سيضم معالج HiSilicon Kirin، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

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وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Honor Play 4 Pro سيضم بطارية بسعة 4000mAh، وشاشة بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD. عمومًا، سنعرف كل شيء حول الهاتفين Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro عندما يتم الإعلان رسميًا عنهما يوم الأربعاء المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.