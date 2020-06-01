الهاتف Honor Play 4 القادم يظهر بثلاثة ألوان مُختلفة في صور رسمية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor Play 4 Series في اليوم الثالث من شهر يونيو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا الآن على مجموعة من الصور الرسمية للهاتف Honor Play 4، وهي الصور التي تؤكد لنا تصميم الهاتف، فضلا عن الألوان التي سيأتي بها، والتي تشمل الأسود والأزرق والأبيض.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فيبدو أن الهاتف Honor Play 4 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.81 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة التنظيمية الصينية كذلك أن الهاتف Honor Play 4 سيصل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.