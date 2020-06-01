شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 68 % من الهواتف المحمولة ملوثة بالفيروسات.. ونصائح لتعقيمها بالكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، فهناك بعض الاحتياطات التى يجب أن تفعلها يوميا للحد من انتشار الوباء حسب ما قاله الخبراء والاطباء ، حيث يمكنك أن تمسح الاسطح بشكل متكرر بمطهر مخفف من مواد التبييض ، ولكن يمكن أن يكون المنظف الذي يحتوي على الكحول أو الماء والصابون بنفس الفعالية لأن الصابون يتحلل ويدمر القشرة الخارجية للفيروس.

على عكس اليدين التي ينصح دائا بغسلها المياه والصابون لمدة 20 ثانية ، لم يقم ثلاثة أرباع الأشخاص تقريبًا بتنظيف هواتفهم، حيث وجدت دراسة في مجلة طب السفر والأمراض المعدية أن 68 %من الهواتف المحمولة ملوثة بالفيروسات والبكتيريا ، بما في ذلك بعض الهواتف التي كانت تحتوي على حشرات مقاومة للمضادات الحيوية.، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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وخلص التقرير إلى أن هواتفنا المحمولة يمكن أن يكون لها "تأثير كبير وغير معترف به إلى حد كبير على انتشار العدوى في المجتمع".، لذلك لا بد من تعقيمها باستمرار باستخدام قطعة قماش نزيفة مبللة بالكحول.

كما يمكن ان تحمل حقيبتك ايضا الفيروسات لذلك نصح الخبراء بان تحمل شنطتك دائما فى وسيلة المواصلات العامة وعدم تركها على الكرسى أو بجانب أحد، ومسح محفظتك بانتظام باستخدام قطعة من الكحول ، وغسل وتطهيراليدين دائما .