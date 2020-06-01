شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يستثمر فى شركة Beacon البريطانية الناشئة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، جيف بيزوس، شركة Beacon البريطانية الناشئة، والتى تعمل كوكيل للشحن الرقمى، لاستثماره الأخير، فيما قالت Beacon الأسبوع الماضى إنها جمعت أكثر من 15 مليون دولار فى سلسلة "أ" لجمع الأموال من مستثمرين من بينهم بيزوس وشركة رأس المال الاستثماري 8VC.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن Beacon هى شركة ناشئة، شكلها اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة Uber قبل عامين، وهى مدعومة بالفعل من قبل مؤسسى Uber ترافيس كالانيك وجاريت كامب، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل إيرك شميدث.

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فيما تختص Beacon بتوفر بيانات فى الوقت الفعلى لتسليم البضائع ومعلومات لسوق تكاليف الشحن العالمية وأسعاره، وقالت الرئيس التنفيذى فرايزر روبنسون فى بيان "مع تسارع الرقمنة على الصعيد العالمى نتيجة COVID-19، نعتقد أن مستقبل وكيل الشحن التقليدى أصبح أكثر خطورة من أى وقت مضى".

وقالت Beacon، التى تشمل خدماتها اللوجستية الشحن البحرى والجوى والشاحن العالمى، إن الأموال التى تم جمعها سيتم استثمارها فى الموظفين الجدد والتكنولوجيا وتوسيع السوق.