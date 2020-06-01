شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تزيل صور عنصرية من موقعها الإلكترونى تزامنا مع الاحتجاجات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية قالت إنها أزالت صورًا تحمل إساءات عنصرية شديدة للغاية كانت موجودة فى بعض القوائم الخاصة بسماعات الرأس على موقعها فى المملكة المتحدة، حيث نشر المستخدمون لقطات شاشة على Twitter لنتائج البحث عن "AirPods" و "سماعات البلوتوث" التى ظهرت على موقع التجارة الإلكترونية.

وبحسب التقرير، فبدلاً من ظهور صور لسماعات الرأس، أظهرت نتائج البحث صورًا تحتوى على كلمة "زنجي"، كما أفادت "فايننشال تايمز" أن القوائم بدت مقتصرة على المملكة المتحدة، وظهرت على صفحات البائعين الجدد فى أمازون، الذين لم يكن لدى معظمهم أى مراجعات من العملاء.

ولم تظهر الصور على موقع أمازون فى المملكة المتحدة، وقال متحدث باسم أمازون فى رسالة بريد إلكترونى إلى The Verge: "يحافظ متجرنا على إرشادات المحتوى المطلوب من البائعين الخارجيين اتباعها"، وأضافت الشركة: "بمجرد إثارة هذه المشكلة، قمنا بالتحقيق وإزالة الصور المعنية واتخذنا إجراءات ضد الممثل السيئ."

فيما لم تعد القوائم التى تحتوى على الرسائل المسيئة موجودة حاليا على موقع أمازون فى المملكة المتحدة ولم يتضح المدى الزمنى الذى ظلت فيه هذه الرسائل متاحة على الموقع.