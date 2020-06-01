شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتبرع بمليون دولار لمركز " الشرطة للمساوة " لمجابهة العنصرية والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع يوتيوب أنه سيتبرع بمليون دولار لـ"مركز الشرطة للمساواة" هو مركز أبحاث تم إنشاؤه فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، ومقره الآن فى كلية جون جاى للعدالة الجنائية، وذلك للتعبير عن "التضامن ضد العنصرية والعنف"، وغردت منصة الفيديو المملوكة لشركة Alphabet أنها تعهدت بتقديم الأموال "لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الظلم الاجتماعي".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فلم تشر الشركة على وجه التحديد إلى المظاهرات فى مدن الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجًا على وفاة جورج فلويد فى مينيابوليس، وقد اتهمت السلطات ضابط شرطة مينيابوليس ديريك تشوفين بجريمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية فى وفاة فلويد، بعد تسجيل فيديو أظهر تشوفين راكعًا على عنق فلويد بينما كان ضباط آخرون ينظرون إليه.

ويعد مركز الشرطة للمساواة هو مركز أبحاث غير ربحى يتكون من علماء أبحاث وخبراء فى العرق والإنصاف، وتعمل المنظمة مع أقسام الشرطة باستخدام البيانات لمعالجة الممارسات التمييزية وتغييرها.

يذكر أن يوتيوب تعرض فى السابق لانتقادات بسبب السماح بمحتوى عنصرى ومتطرف على منصته، وفى يونيو الماضى، حظرت الشركة مقاطع الفيديو التى تعزز تفوق أى مجموعة كمبرر للتمييز ضد الآخرين على أساس العمر أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو الميول الجنسية أو الحالة المخضرم.