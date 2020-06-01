تكنولوجيا: ابل تحث المستخدمين على ضرورة تثبيت تحديث iOS 13.5 في أقرب وقت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع تحديث iOS 13.5 خلال الأسبوع الماضي للمستخدمين، والذي يأتي بمعالجة Face ID إلى جانب إصلاحات هامة لبعض الثغرات في النظام، لذا أكدت ابل اليوم على ضرورة تثبيت تحديث iOS 13.5 بشكل سريع.

وجهت شركة ابل تنويه للمستخدمين مؤخراً بضرورة تثبيت تحديث iOS 13.5 الأخير على هواتف الأيفون المتوافقة في أقرب وقت، كما أكدت بعض الشركات الأمنية على أهمية تثبيت هذا التحديث لمعالجة بعض نقاط الضعف في النظام.

ويأتي تحديث iOS 13.5 لمعالجة ثغرة كانت قد رصدت عبر شركة ZecOps الأمنية مؤخراً، والتي تؤثر على هواتف الأيفون بدءاً من الإصدار iOS 13.1.3 من نظام التشغيل، مما يجعل الإصدارات الأخيرة من هواتف الأيفون تتأثر بشكل أكبر بالثغرة الأمنية، كما تواجه خطر وصول المتسللين إلى محتوى الهاتف من بريد إلكتروني، وتطبيقات.

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ولقد جاء تحديث iOS 13.5 بتحسينات في Face ID، لتتوافق مع الأحداث الأخيرة التي تتطلب إرتداء المستخدمين الأقنعة، لذا تعمل Face ID الآن إلى إدراك إرتداء المستخدم الأقنعة والإنتقال إلى التسجيل عن طريق رمز المرور، حيث يدعم التحديث الإنتقال إلى واجهة رمز المرور بشكل سريع.

كما ستظهر واجهة النظام بإشعارات الخاصة بتطور COVID-19، مع دعم المستخدمين بقنوات للإتصال السريع بمؤسسات الصحة الخاصة.

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